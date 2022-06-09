"ДНР" засудили до страти трьох іноземців, Росія мінує Херсонщину. Теленовини ВВС
У випуску 9 червня:
- Двох британців і марокканця, які служити в Іноземному легіоні ЗСУ, так званий суд "ДНР" засудив до найвищої міри покарання - страти. В першій реакції британської влади міністр Трасс назвала цей процес "судилищем", що не має нічого спільного з правосуддям. Борис Джонсон заявив, що британська влада домагатиметься звільнення своїх громадян. Кореспондент ВВС Джо Інвуд з деталями.
- Росія знову застосовує тактику повітряних ударів. Близько першої ночі російська ракета пошкодила багатоповерхову будівлю у Новоград-Волинському. А напередодні завдала артилерійського удару по Харкову. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, це призвело до масштабних пожеж. Крім того, у Харкові тимчасово зникло ефірне телевізійне мовлення. Про це повідомив член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Дмитро Хоркін.
- Сєвєродонецьк залишається найгарячішою точкою. Росіяни продовжують кидати шалені сили, але захопити місто повністю не вдається. Британська розвідка у своєму звіті повідомляє, що бої тривають. Водночас, східна група сил російської армії зосередить зусилля на просування на південь в районі Ізюма. Остання ситуація на фронті.
- Новий артилерійський удар по Харкову спричинив масштабні пожежі. Зруйновані житлові будинки, магазини, пошкоджено школу. Дані про жертви уточняються, але повідомляють про двох загиблих.
- «Польські САУ "Краб" вже готові до завдань на українському фронті», повідомляє Олексій Резніков. Він наголосив, що станом на зараз Міністерством оборони забезпечено постачання до Збройних сил України понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру. Одночасно до ЗСУ було поставлено понад півсотні гармат інших значних калібрів. А також снарядів до них, які складають понад 75% обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення.
- Росія мінує Херсонщину боєприпасами, виготовленими у 50-их роках минулого століття, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Їх виявили на лініях оборони росіян, звільнених внаслідок контрнаступу ЗСУ, сказано в повідомленні. Тим часом, за інформацією, яку поширили в херсонських пабліках, російська окупаційна влада відключила там український інтернет, а також оголосила суттєве розширення програми оформлення російського громадянства. Його начебто пропонують усім охочим, а не лише тим, хто має херсонську адресу. Кореспондентка Ліза Жаркіх про те, що насправді відбувається в області.
- У цієї війни вже багато символів, як знакових, так і трагічних. Маріуполь, Буча, Ірпінь, Ягідне. Для української столиці таким символом стала доля висотного будинку в центрі Києва. Коли в перші дні війни російська ракета влучила у житлову висотку за адресою Лобановського 6а - це стало потужним символом того, що до столиці увірвалася війна. Втім тепер ця адреса стала ще й символом надії на відродження. Більше в сюжеті кореспондентки ВВС Анастасії Грібанової.
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