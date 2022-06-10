"Україна може витіснити Росію з Донбасу", - Воллес. Колапс у Маріуполі. Теленовини ВВС

40 хвилин(и) тому

У випуску 10 червня:

Маріуполь на межі колапсу. Є ризик масштабного спалаху холери. Як живе місто? Розпитуємо у міського голови Вадима Бойченка.

На Донбасі тривають важкі бої. Російські війська ведуть підготовку до наступу на Слов'янськ. Розказуємо останні дані з лінії фронту.

Як українці у різних регіонах переживають війну? Чи повертається до звичного життя столиця? Розповідає кореспондент ВВС Роман Лебедь.

Смертний вирок британцям та марокканцю, які воювали за Україну. Яка реакція Заходу? Сюжет кореспондента ВВС Джеймса Ландейла.

В Україну приїхав Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. З ким зустрівся і про що говорив? Знає кореспондент ВВС Нік Бік.

Зірка світового тенісу Еліна Світоліна дала BBC ексклюзивне інтерв'ю. Про розчарування у роботі тенісних організацій і відсутності підтримки України, опіку над юними українськими спортсменами та паузу у професійній кар'єрі Світоліна розповіла під час поїздки до Лондона.

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