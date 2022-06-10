"Україна може витіснити Росію з Донбасу", - Воллес. Колапс у Маріуполі. Теленовини ВВС
У випуску 10 червня:
- Маріуполь на межі колапсу. Є ризик масштабного спалаху холери. Як живе місто? Розпитуємо у міського голови Вадима Бойченка.
- На Донбасі тривають важкі бої. Російські війська ведуть підготовку до наступу на Слов'янськ. Розказуємо останні дані з лінії фронту.
- Як українці у різних регіонах переживають війну? Чи повертається до звичного життя столиця? Розповідає кореспондент ВВС Роман Лебедь.
- Смертний вирок британцям та марокканцю, які воювали за Україну. Яка реакція Заходу? Сюжет кореспондента ВВС Джеймса Ландейла.
- В Україну приїхав Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. З ким зустрівся і про що говорив? Знає кореспондент ВВС Нік Бік.
- Зірка світового тенісу Еліна Світоліна дала BBC ексклюзивне інтерв'ю. Про розчарування у роботі тенісних організацій і відсутності підтримки України, опіку над юними українськими спортсменами та паузу у професійній кар'єрі Світоліна розповіла під час поїздки до Лондона.
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