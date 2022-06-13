Ракетний удар по Прилуках. Чи отримає Україна статус кандидата у члени ЄС? Теленовини ВВС

У випуску 13 червня:

  • Чернігівщина під ударом. Чому росіяни обстріляли північ?
  • Чи змінилась тактика Росії в ракетних обстрілах від початку війни? Скільки зброї потрібно Україні для перемоги? Розпитуємо у військового оглядача Олександра Коваленка.
  • Через війну українські аграрії не можуть продати запаси зерна - тоді як Росія заблокувала основний шлях експорту - порти. Кореспондентка BBC спілкувалась із фермерами у Миколаєві про те, що відбувається з їхнім врожаєм.
  • Як вийти із зернової блокади? Про це і не тільки розпитуємо у керівника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
  • Наслідки ракетних ударів по Харкову. Кореспондент ВВС Віра Дейвіс побував у постраждалих районах міста і поспілкувався із пораненими.
  • Небезпека на звільнених територіях. Показуємо, як розміновують околиці Києва.
  • Невибіркові обстріли і заборонені касетні боєприпаси - правозахисна організація Amnesty International зібрала докази, що так російські військові вбили сотні цивільних.
  • Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до Європейського союзу? Європейський парламент рекомендував надати Києву цей статус. Про українську євроінтеграцію ми спитали в колишньої співдоповідачки Моніторингового комітету ПАРЄ щодо України Ганне Северінсен

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