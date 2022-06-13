Ракетний удар по Прилуках. Чи отримає Україна статус кандидата у члени ЄС? Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 13 червня:

Чернігівщина під ударом. Чому росіяни обстріляли північ?

Чи змінилась тактика Росії в ракетних обстрілах від початку війни? Скільки зброї потрібно Україні для перемоги? Розпитуємо у військового оглядача Олександра Коваленка.

Через війну українські аграрії не можуть продати запаси зерна - тоді як Росія заблокувала основний шлях експорту - порти. Кореспондентка BBC спілкувалась із фермерами у Миколаєві про те, що відбувається з їхнім врожаєм.

Як вийти із зернової блокади? Про це і не тільки розпитуємо у керівника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Наслідки ракетних ударів по Харкову. Кореспондент ВВС Віра Дейвіс побував у постраждалих районах міста і поспілкувався із пораненими.

Небезпека на звільнених територіях. Показуємо, як розміновують околиці Києва.

Невибіркові обстріли і заборонені касетні боєприпаси - правозахисна організація Amnesty International зібрала докази, що так російські військові вбили сотні цивільних.

Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до Європейського союзу? Європейський парламент рекомендував надати Києву цей статус. Про українську євроінтеграцію ми спитали в колишньої співдоповідачки Моніторингового комітету ПАРЄ щодо України Ганне Северінсен

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