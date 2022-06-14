Росіяни обстрілюють Лисичанськ, Сергій Жадан переможець літературної премії. Теленовини ВВС
У випуску 14 червня:
- Місто Лисичанськ теж потерпає від російських обстрілів. Місто, де колись проживало приблизно 100 тисяч людей - тепер спустошене. Що відбувається у Лисичанську бачила кореспондентка ВВС Орла Герін.
- Сєвєродонецьк очима місцевої жительки.
- Росія завдала ракетних ударів по заходу України. За повідомленнями, сили проти повітряної оборони збили чотири ракети. На Львівщині через падіння уламків є поранені. У Сєвєродонецьку тривають бої. Останні новини з фронту.
- Завтра у Брюсселі розпочнеться важлива для України зустріч - зберуться міністри оборони країн НАТО. Вони говоритимуть як про допомогу Україні, так і про посилання східного флангу блоку.
- Через війну на заході зростає інтерес до української культури. І уперше літературну премію Європейського банку реконструкції та розвитку виграв український автор Сергій Жадан. Про цю премію і про українську культуру за кордоном говоримо із представницею ЄБРР Світланою Пиркало.
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