Росіяни обстрілюють "Азот". Яку зброю передадуть Україні західні союзники? Теленовини ВВС
У випуску 15 червня:
- Росіяни обстрілюють завод "Азот". Чи чекає його доля "Азовсталі?"
- У Брюсселі зібралася контактна група щодо України. Цей формат більше відомий, як "Рамштайн". Яку воєнну допомогу пообіцяли Сполучені Штати? Говоримо із кореспондентом BBC Григорієм Жигаловим.
- Володимир Зеленський заявив, що Україна не має достатньої кількості сучасних систем протиракетної оборони. Чи змінилося щось після зустрічі із американським міністром? Розпитуємо у кореспондентки BBC Вікторії Жуган.
- Сєвєродонецьк залишається найгарячішою точкою на фронті. Російські військові обстрілюють українські позиції - із артилерії та реактивних систем залпового вогню. У місті залишаються тисячі цивільних. Кілька сотень людей ховаються у бункерах під хімічним заводом Азот. Розповідаємо про ситуацію в місті.
- Життя після Маріуполя. Яку психологічну допомогу отримують ті, хто врятувався із пекла на землі?
- Як Росія може обходити нафтове ембарго і продовжувати отримувати мільярди від своїх енергоресурсів? Аналізують британські експерти.
- Ще один вимір війни - нові імена для дітей. Приміром, одна родина назвала сина Ян-Джевелін. Скорочено Джеф. Кореспонденти BBC поспілкувались із батьками хлопчика.
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