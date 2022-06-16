Європейські лідери приїхали до Києва. Британія передасть Україні зброю. Теленовини ВВС
У випуску 16 червня:
- Лідери Франції, Німеччини, Італії і Румунії приїхали до Києва, де зустрілись із президентом Зеленським та запевнили, що підтримують надання Україні статусу кандидата в члени Європейського союзу. Деталі візиту.
- Велика Британія купила для України більше 20 самохідних артилерійських установок M109. Їх придбали відремонтованими у бельгійської збройної компанії. Про це розповів ВВС британський міністр оброни Бен Воллес. Також Лондон запровадив нові санкції проти предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила та російської дитячої омбудсменки.
- Зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. Альянс зосереджений на внутрішніх питаннях.
- Кореспондент ВВС побував у місці, де західні країни координують свої зусилля щодо постачання Україні зброї та боєприпасів. Секретна кімната на американській військовій базі в німецькому Штутгарті. Звідти українським військовим вже відправили 66 тисяч тонн озброєння. Над постачанням зброї України в цьому центрі цілодобово працюють десятки військовослужбовців із 26-ти країн.
- Справа трьох чоловіків, яких так звана ДНР засудила до смертної кари викликала міжнародний осуд. Двох британців та марокканця бойовики захопили у полон під час боїв. Їх називають найманцями. Українська влада заявляє, що усі троє - військовослужбовці збройних сил України і до них мають ставитись як до військовополонених. Сестра марокканця розповіла ВВС, що історії її брата не приділяють належної уваги.
- Як жити після звірств російської окупації? Вікторія Коваленко була серед тих, кого росіяни три тижні утримували у підвалі школи в селі Ягідному на Чернігівщині. Жінка пережила полон разом із немовлям, після того, як на її очах від російських обстрілів загинула донька і чоловік. Тепер Вікторія намагається відбудувати своє життя.
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