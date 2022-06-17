Україна крокує до ЄС, Джонсон у Києві, Лавров заперечує війну. Теленовини ВВС
У випуску 17 червня:
- Історичне рішення Європейської комісії: Україна отримала чітку європейську перспективу - рекомендацію на членство у ЄС. Разом із Молдовою вона може стати кандидатом у члени Європейського Союзу.
- Що означає це рішення і які ще вимоги Брюсселя треба буде виконати, обговорюємо з гостями програми.
- До Києва з неоголошеним візитом прибув прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон. Як усе відбувалося і з чим він приїхав, розповідають наші кореспонденти.
- Війни немає! Таку заяву зробив в інтерв'ю кореспонденту ВВС російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Що ще він нарозповідав? Сюжет автора інтерв'ю Стіва Розенберга.
- Як мати справу з таким проявом несприйняття реальності, що може зробити Україна і як має реагувати Захід на подібні слова і дії росіян, обговорюємо з гостем студії, ветераном української дипломатії, президентом Української асоціації зовнішньої політики Володимиром Хандогієм.
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