Ракетні удари по Одесі, Росія краде українське зерно. Теленовини ВВС
У випуску 20 червня:
- В результаті російського обстрілу на Одещині вигорів продовольчий склад. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. Загалом протягом останніх годин по півдню країни росіяни завдали 14 ракетних ударів: по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь". Останні новини з лінії фронту.
- Щодня Україна втрачає від 100 до 200 військовослужбовців. Таку статистику в інтерв'ю ВВС раніше озвучив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. При цьому реальні цифри можуть бути вищими. Однією з головних причин такої великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями, вважає Подоляк. Сюжет з лінії фронту на Донбасі.
- У Люксембурзі пройшла зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, на якій говорили про заблоковане українське зерно. Окрім цього, у Франції пройшли парламентські вибори, на яких президент Макрон втратив більшість. Як це вплине на підтримку України?
- Заблоковане, спалене, обстріляне українське зерно. Саме така доля спіткала український зерновий експорт, що нині простоює на складах та елеваторах півдня країни. Щороку Україна експортувала понад 40 мільйонів тон зернових. Це одна десята світових потреб. Цієї кількості збіжжя вистачить, аби задовольнити експортні потреби двох таких континентів, як Африка. Сьогодні вже понад 25 мільйонів тон зернових не можуть вивезти з України через російську блокаду Чорного моря. Воно заміноване й наразі небезпечне для комерційного судноплавства. Яка ціна цієї зернової кризи для аграріїв України та світу?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.