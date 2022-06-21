ЗСУ вдарили по Зміїному. Росія погрожує Литві через "блокаду" Калінінграда. Теленовини ВВС

50 хвилин(и) тому

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