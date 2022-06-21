ЗСУ вдарили по Зміїному. Росія погрожує Литві через "блокаду" Калінінграда. Теленовини ВВС

У випуску 21 червня:

  • Бої в Сєвєродонецьку зосереджені в районі промзони, кажуть експерти. ЗСУ заявили про удари по російському гарнізону острова Зміїний.
  • Що відомо про ситуацію в районі Лисичанська і Тошківки? Розмова з кореспондентом LA Times, який звідти повернувся.
  • Чому Росія погрожує Литві - і що насправді відбувається на кордоні анклаву Калінінград? Включення журналіста з Вільнюса.
  • Як на протистояння Москви і Вільнюса реагують у Брюсселі? Аналіз нашого кореспондента у ЄС.
  • Війна культур. Чому Україна має відмовитися від російської і російськомовної культури, пояснює міністр Олександр Ткаченко.
  • Благодійність в ім'я України. Репортаж про лондонський гала-концерт, на якому збирали кошти на дитячі лікарню в Україні.

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