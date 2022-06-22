На Донбасі важкі бої. В Росії палає НПЗ. База іноземного легіону в Україні. Теленовини ВВС
У випуску 22 червня:
- Троє поранених в результаті російського обстрілу Миколаєва. Київ каже, що цей тиждень є вирішальним для спроб Росії захопити Сєвєродонецьк. За даними ЗСУ, російські військові наближаються до Лисичанську. Що відомо про розподіл сил на фронтах?
- Соцмережами розлетілося відео того, як у Росії спалахнув нафтопереробний завод Новошахтинську. Українська сторона атаку не підтверджує. Що це могло бути і про які збитки йдеться?
- Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про загиблих цивільні та руйнування. Яка ситуація зараз у місті та що відомо про постраждалих напередодні?
- Понад трильйон доларів знадобиться Україні на відновлення збитків, яких уже завдала Росія своїм вторгненням. Такі оцінки висловив керівник Європейського Інвестиційного Банку Вернер Гоєр. За його словами, Європі доведеться відіграти у цій допомозі найбільшу роль. Кореспондент ВВС Роман Лебідь побував зі знімальною групою у місті Тростянець на Сумщині, яке потерпало від окупації росіян понад місяць.
- Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов про надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.
- Менше доби залишається до історичного саміту ЄС, на якому мають затвердити надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу. Напередодні Міністр закордонних справ Франції Клеман Бон заявив, що держави Європейського Союзу досягли єдиної позиції. Усі подробиці з Брюсселя.
- Понад 20 тисяч іноземців записалися у добровольці, щоби воювати проти Росії в Україні. Такі цифри озвучував раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба. Відтоді точну кількість іноземців, які боронять Україну, не називають з міркувань безпеки. Водночас, Лондон співпрацюватиме з українською владою, щоб звільнити своїх громадян, яких засудили до смертної кари у "ДНР". У Британії таке рішення назвали незаконним та позбавленим юридичної сили. Чи не передумали після цього іноземні бійці воювати за Україну? Кореспондентам ВВС вдалося потрапити на секретну базу інтернаціонального легіону.
- В результаті потужного землетрусу на сході Афганістану, за даними місцевої влади, загинули щонайменше тисяча людей.
- Багато з тих, хто найбільше постраждав внаслідок ракетних обстрілів в Україні, лікуються за кордоном. ВВС познайомилася з деякими підлітками, які стали жертвами обстрілів у перші дні конфлікту і зараз перебувають у Німеччині.
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