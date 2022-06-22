На Донбасі важкі бої. В Росії палає НПЗ. База іноземного легіону в Україні. Теленовини ВВС

39 хвилин(и) тому

У випуску 22 червня:

Троє поранених в результаті російського обстрілу Миколаєва. Київ каже, що цей тиждень є вирішальним для спроб Росії захопити Сєвєродонецьк. За даними ЗСУ, російські військові наближаються до Лисичанську. Що відомо про розподіл сил на фронтах?

Соцмережами розлетілося відео того, як у Росії спалахнув нафтопереробний завод Новошахтинську. Українська сторона атаку не підтверджує. Що це могло бути і про які збитки йдеться?

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про загиблих цивільні та руйнування. Яка ситуація зараз у місті та що відомо про постраждалих напередодні?

Понад трильйон доларів знадобиться Україні на відновлення збитків, яких уже завдала Росія своїм вторгненням. Такі оцінки висловив керівник Європейського Інвестиційного Банку Вернер Гоєр. За його словами, Європі доведеться відіграти у цій допомозі найбільшу роль. Кореспондент ВВС Роман Лебідь побував зі знімальною групою у місті Тростянець на Сумщині, яке потерпало від окупації росіян понад місяць.

Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов про надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

Менше доби залишається до історичного саміту ЄС, на якому мають затвердити надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу. Напередодні Міністр закордонних справ Франції Клеман Бон заявив, що держави Європейського Союзу досягли єдиної позиції. Усі подробиці з Брюсселя.

Понад 20 тисяч іноземців записалися у добровольці, щоби воювати проти Росії в Україні. Такі цифри озвучував раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба. Відтоді точну кількість іноземців, які боронять Україну, не називають з міркувань безпеки. Водночас, Лондон співпрацюватиме з українською владою, щоб звільнити своїх громадян, яких засудили до смертної кари у "ДНР". У Британії таке рішення назвали незаконним та позбавленим юридичної сили. Чи не передумали після цього іноземні бійці воювати за Україну? Кореспондентам ВВС вдалося потрапити на секретну базу інтернаціонального легіону.

В результаті потужного землетрусу на сході Афганістану, за даними місцевої влади, загинули щонайменше тисяча людей.

Багато з тих, хто найбільше постраждав внаслідок ракетних обстрілів в Україні, лікуються за кордоном. ВВС познайомилася з деякими підлітками, які стали жертвами обстрілів у перші дні конфлікту і зараз перебувають у Німеччині.

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