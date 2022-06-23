Україна кандидат в ЄС! Як це було - спецефір з Брюсселя. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 23 червня:

Історичний день у Брюсселі, де проходить саміт Європейського союзу. Найголовніше питання - чи надати Україні статус країни-кандидата.

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина про перемовини Києва та Брюсселя та коли розпочнуться переговори про вступ?

Український дипломат та ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко про те, чому це рішення не було прийняте раніше і як воно вплине на хід війни з Росією?

Мільйони українців по всій Європі уважно стежать за рішенням, яке ухвалюють лідери країн Євросоюзу. Які настрої панують у Польщі, країні яка прийняла найбільшу кількість українських біженців?

Директорка компанії Gradus Research Євгенія Близнюк та керівник європейської програми фонду "Відродження" Дмитро Шульга про те, як українці ставляться до ЄС. Чи українське суспільство обирає ЄС через європейські цінності або економічну вигоду?

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