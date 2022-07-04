Лисичанськ під контролем росіян, гроші на відбудову України після війни. Теленовини ВВС
У випуску 4 липня:
- Українські військові відступили з Лисичанська. Росіяни кажуть, що контролюють усю територію Луганської області. Що це означає для лінії фронту і майбутніх дій ЗСУ? Репортаж кореспондентів ВВС.
- Стратегічне значення Лисичанська і наскільки західна допомога допомагає українським військовим і чи вона достатня? Про це - в розмові з генералом Марком Міллі.
- Конференція для відбудови України в швейцарському Лугано: чи буде План Маршалла для України і коли?
- Злочини війни, скоєні росіянами в Україні, розглядали в британському парламенті - подробиці від учасниці слухань.
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