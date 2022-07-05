Чоловікам обмежили подорожі. В Лугано вирішили, як відновити Україну. Теленовини ВВС

5 липня 2022, 17:59 GMT

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