Чоловікам обмежили подорожі. В Лугано вирішили, як відновити Україну. Теленовини ВВС

У випуску 5 липня:

  • Про дозвіл військкоматів на подорожі Україною. Пояснюємо, що відомо.
  • Про обстріли Слов'янська та ситуацію на фронті.
  • Про воєнні злочини росіян в Бучі - історія людини, що вижила
  • Посол України в Великій Британії про допомогу Лондона
  • Економіст Павло Шеремета про конференцію з відновлення України у Лугано

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