Чоловікам обмежили подорожі. В Лугано вирішили, як відновити Україну. Теленовини ВВС
У випуску 5 липня:
- Про дозвіл військкоматів на подорожі Україною. Пояснюємо, що відомо.
- Про обстріли Слов'янська та ситуацію на фронті.
- Про воєнні злочини росіян в Бучі - історія людини, що вижила
- Посол України в Великій Британії про допомогу Лондона
- Економіст Павло Шеремета про конференцію з відновлення України у Лугано
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