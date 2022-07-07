Джонсон йде у відставку. Росіяни збирають сили для нового наступу. Теленовини ВВС

У випуску 7 липня:

  • Борис Джонсон оголосив про відставку. Що далі?
  • Чи буде Британія і надалі підтримувати Україну? Говоримо із українським дипломатом, колишнім послом України в Австрії Олександром Щербою.
  • Росія оголосила паузу у бойових діях. Західні аналітики вважають: вони збирають сили для наступу.
  • Туреччина відпустила російське судно. Українська влада каже: там було крадене зерно.

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