Джонсон йде у відставку. Росіяни збирають сили для нового наступу. Теленовини ВВС
У випуску 7 липня:
- Борис Джонсон оголосив про відставку. Що далі?
- Чи буде Британія і надалі підтримувати Україну? Говоримо із українським дипломатом, колишнім послом України в Австрії Олександром Щербою.
- Росія оголосила паузу у бойових діях. Західні аналітики вважають: вони збирають сили для наступу.
- Туреччина відпустила російське судно. Українська влада каже: там було крадене зерно.
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