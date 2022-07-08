Українці знищують російські військові склади. Вбивство екс-прем'єра Японії. Теленовини ВВС
У випуску 8 липня:
- Артилерійська війна на виснаження - так зараз описують бої на Донбасі. Але в боях є ще одна важлива складова - дрони. Українські військові використовують безпілотники, як для розвідки та коригування вогню, так і для ударів по російських позиціях. Більше про роль безпілотників у боях за Україну.
- Удари по тилових базах російських військ на окупованих територіях можуть зламати наступальний запал Кремля і змусити перелаштовувати свою логістику.
- Вбивство колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Японію одна з перших запровадила жорсткі санкції проти Москви. Сюжет про політичну спадщину прем'єра, який залишив чи не найглибший слід в історії повоєнної Японії.
- Британський MI5 та американський ФБР застерігають про нову загрозу світовій безпеці - Китай. Представники розвідок двох країн уперше відкрито заявили про загрозу Пекіна.
- На Балі завершилась зустріч міністрів закордонних справ великої 20-ки. Одна з ключових тем - глобальна продовольча безпека і як по ній б'є російське вторгнення.
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