Українці знищують російські військові склади. Вбивство екс-прем'єра Японії. Теленовини ВВС

У випуску 8 липня:

  • Артилерійська війна на виснаження - так зараз описують бої на Донбасі. Але в боях є ще одна важлива складова - дрони. Українські військові використовують безпілотники, як для розвідки та коригування вогню, так і для ударів по російських позиціях. Більше про роль безпілотників у боях за Україну.
  • Удари по тилових базах російських військ на окупованих територіях можуть зламати наступальний запал Кремля і змусити перелаштовувати свою логістику.
  • Вбивство колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Японію одна з перших запровадила жорсткі санкції проти Москви. Сюжет про політичну спадщину прем'єра, який залишив чи не найглибший слід в історії повоєнної Японії.
  • Британський MI5 та американський ФБР застерігають про нову загрозу світовій безпеці - Китай. Представники розвідок двох країн уперше відкрито заявили про загрозу Пекіна.
  • На Балі завершилась зустріч міністрів закордонних справ великої 20-ки. Одна з ключових тем - глобальна продовольча безпека і як по ній б'є російське вторгнення.

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