Росіяни обстріляли Харків. ЗСУ звільнили населений пункт на Херсонщині. Теленовини ВВС
У випуску 11 липня:
- Харків обстріляли ракетами і артилерією. Загинули шестеро, більше 30 отримали поранення. Про ситуацію в місті говоримо із кореспонденткою Ганною Сілаєвою.
- Влучання ракети у гуртожиток у місті Часів Яр на Донеччині. З-під завалів дістали вже більше 30 тіл загиблих. Міноборони РФ каже, що удар завдали "високоточною зброєю" по "бригаді тероборони ЗСУ". Але куди поцілили насправді? Репортаж кореспондента ВВС Джонатана Біла.
- Українська армія взяла під контроль село Іванівка на Херсонщині. Що зараз відбувається на півдні України розпитуємо у військового експерта Олега Жданова.
- Учасниця Палати представників США Вікторія Спартц звернулася до Джо Байдена з проханням надати пояснення. Запитання політикині викликав глава офісу президента України Андрій Єрмак та його ймовірні зв'язки з Росією. Як відреагували на це в МЗС?
- Протести у Шрі-Ланці. Тисячі людей захопили резиденцію президента. Які наслідки це може мати?
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