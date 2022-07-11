Росіяни обстріляли Харків. ЗСУ звільнили населений пункт на Херсонщині. Теленовини ВВС

1 година тому

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