У Часовому Яру вже понад 45 загиблих, ЗСУ вдарили по російському складу. Теленовини ВВС

35 хвилин(и) тому

У випуску 12 липня:

Від удару Росії по гуртожитку у Часовому Яру на Донеччині загинули вже 45 людей. Як повідомили в ДСНС, серед загиблих хлопчик 9 років. Вже третю добу рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару, але шанси знайти когось живим стають дедалі меншими.

Вибухи та пожежі у промзоні окупованої росіянами Нової Каховки сколихнули місто минулої ночі. Українська сторона каже - це прицільний удар по складах та логістиці російської армії. ВВС нарахувала майже 20 таких ударів по тилах росіян на тимчасово окупованих територіях. Російські медіа запевняють, що це вибухнула селітра. Що достеменно відомо про вибухи та пожежі в промисловій зоні міста?

Росія скорочує постачання газу до Європи до історичного мінімуму. Цього тижня "Газпром" перекрив головний маршрут - трубопровід "Північний потік " до Німеччини. Поки що на 10-денну профілактику, проте Європа побоюється, що назавжди, і готується до гіршого.

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У Великій Британії офіційно стартували передвиборчі перегони - вже восени країна матиме нового прем'єр-міністра. Минулого четверга Борис Джонсон заявив, що йде у відставку.

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