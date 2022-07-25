Зеленський звільнив Демченка з посади заступника секретаря РНБО

27 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Володимир Зеленський своїм указом звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки.

Документ про це оприлюднений на сайті президента.

"Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України", - йдеться у ньому.

У листопаді 2021 року низка ЗМІ поширила інформацію про нібито причетність Демченка до лобіювання у 2010 році так званих харківських угод із РФ.

У відповідь президент Зеленський тоді заявив, що Демченко не підписував на посаді заступника міністра закордонних справ жодних харківських угод.

"Але для цього є правоохоронні органи, нехай розслідують, він дає свідчення у правоохоронних органах", - заявляв Зеленський.

На захист Демченка також виступили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та секретар РНБО Олексій Данілов.

Крім того, його ім'я згадували у зв'язку зі скандалом щодо нібито зриву масштабної операції українських спецслужб із затримання так званих "вагнерівців".

Та операція, за твердженням ЗМІ, буцімто могла зірватися з вини керівника Офісу президента Андрія Єрмака та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.

У владі всі ці звинувачення відкидали.

На посаду першого заступника секретаря Демченка призначили у червні 2020 року.

До того він працював першим заступником міністра закордонних справ, послом України у Сербії та Чорногорії, генеральним консулом України у Стамбулі.