Держзрада за Харківські угоди. Грищенку і Лавриновичу оголосили підозру

1 година тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Квітень 2010 року. Президент Росії Дмитро Медведєв і президент України Віктор Янукович під час підписання "Харківських угод"

Міністрам закордонних справ та юстиції часів президентства Віктора Януковича Костянтину Грищенку та Олександру Лавриновичу повідомили про підозру у держзраді через "Харківські угоди". Про це повідомила прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів офісу генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому міністру закордонних справ України та колишньому міністру юстиції України у державній зраді", - йдеться у заяві.

За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані діяли за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єр-міністром.

"Діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України... без фактичного розгляду проєкту угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави заінтересованими органами та проведення обов'язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", - закидають ексчиновникам.

Тоді керівником МЗС був саме Костянтин Грищенко, а міністерства юстиції - Олександр Лавринович.

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Через ці дії у квітні 2010 року погодили, підписали та ратифікували угоду, якою на 25 років продовжили строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України в обмін на знижку на газ.

"Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України", - кажуть в прокуратурі.

Державне бюро розслідувань повідомило, що колишні міністри сприяли окупації АР Крим та Севастополя.

За оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном, тому підозри оголошені заочно.

Показово, що у цей же день президент звільнив з посади заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, який був причетний до підготовки "Харківських угод" на посаді заступника міністра.

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21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович підписав угоду між Україною та Російською Федерацією.

У 2021 році про підозру за вчинення державної зради повідомили Віктору Януковичу та Миколі Азарову.

СБУ за дорученням Ради нацбезпеки і оборони почала досудове розслідування обставин підготовки і ратифікації у 2010 році "Харківських угод" в березні 2021 року.