Держзрада за Харківські угоди. Грищенку і Лавриновичу оголосили підозру
Міністрам закордонних справ та юстиції часів президентства Віктора Януковича Костянтину Грищенку та Олександру Лавриновичу повідомили про підозру у держзраді через "Харківські угоди". Про це повідомила прокуратура.
"За процесуального керівництва прокурорів офісу генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому міністру закордонних справ України та колишньому міністру юстиції України у державній зраді", - йдеться у заяві.
За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані діяли за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єр-міністром.
"Діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України... без фактичного розгляду проєкту угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави заінтересованими органами та проведення обов'язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", - закидають ексчиновникам.
Тоді керівником МЗС був саме Костянтин Грищенко, а міністерства юстиції - Олександр Лавринович.
Через ці дії у квітні 2010 року погодили, підписали та ратифікували угоду, якою на 25 років продовжили строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України в обмін на знижку на газ.
"Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України", - кажуть в прокуратурі.
Державне бюро розслідувань повідомило, що колишні міністри сприяли окупації АР Крим та Севастополя.
За оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном, тому підозри оголошені заочно.
Показово, що у цей же день президент звільнив з посади заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, який був причетний до підготовки "Харківських угод" на посаді заступника міністра.
21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович підписав угоду між Україною та Російською Федерацією.
У 2021 році про підозру за вчинення державної зради повідомили Віктору Януковичу та Миколі Азарову.
СБУ за дорученням Ради нацбезпеки і оборони почала досудове розслідування обставин підготовки і ратифікації у 2010 році "Харківських угод" в березні 2021 року.