"Атака безпілотника" по штабу в Севастополі. Що відомо

13 хвилин(и) тому

Автор фото, https://t.me/razvozhaev

Росіяни повідомили, що штаб Чорноморського флоту РФ в Севастополі начебто атакував безпілотник. Про це розповів так званий голова анексованого міста Михайло Развожаєв.

"У двір штабу флоту прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними, це - безпілотник. 5 людей поранено, це співробітники штабу флоту, загиблих немає. Допомога всім надана. Працює ФСБ, обставини з'ясовуються", - написав він у своєму телеграм-каналі.

В цій атаці він звинуватив Україну.

Пізніше чиновник повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести.

"У двох середньої тяжкості травми, у решти - легкі", - зазначив він.

Автор фото, https://t.me/razvozhaev

Російські державні інформагентства з посиланням на пресслужбу флоту повідомили, що безпілотник був саморобний, на ньому встановили "малопотужний вибуховий пристрій".

Українські військові поки що офіційно не коментували звинувачення.

Проте речник Одеської адміністрації Сергій Братчук назвав заяви про напад на штаб флоту "відвертою провокацією".

"Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. Усьому свій час. Витримки всім", - заявив Братчук.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграмі також відреагував на подію.

"Севастополь нарешті починає відчувати себе Україною. Через загрозу містянам наказано в "свято" флоту-вбивці сидіти вдома. Судячи по фото від окупантів - через атаку бойової газонокосарки України", - написав він.

Усі святкові заходи на честь дня ВМФ у Севастополі скасували з міркувань безпеки.