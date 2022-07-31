Олексій Вадатурський: внаслідок обстрілу Миколаєва загинув аграрій-мільйонер
Внаслідок нічних обстрілів Миколаєва росіянами на 75 році життя загинув власник найбільшої української зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.
Це підтвердили у владній партії "Слуга народу".
"Внаслідок чергового російського теракту - обстрілу мирних жителів Миколаєва - загинув Олексій Опанасович Вадатурський. Герой України, який заслужив це звання своєю працею. Справжній патріот, аграрій, суднобудівник, власник легендарної компанії "Нібулон", бізнесмен, який вірив у свою країну і не покинув її навіть у війну", - написав у телеграмі голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.
"Українська правда" із посиланням на джерело у Миколаївській ОДА повідомила, що російський снаряд потрапив у будинок Вадатурського, загинула також його дружина.
Цю інформацію також підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Миколаїв - Місто-герой. Кожного дня ми втрачаємо наших мешканців, наших воїнів. І сьогодні наше місто втратило свого Героя. Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська", - написав він у телеграмі.
Він додав, що Вадатурський багато зробив для України, а його "внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону - неоціненний".
Смерть бізнесмена також прокоментувала голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
"Величезна втрата для Миколаївщини та України… Його ім'я на завжди залишиться в історії українського та світового бізнесу", - написала вона.
За інформацією Миколаївської влади, вночі місто зазнало, ймовірно, найсильнішого обстрілу від початку війни.
Хто такий Олексій Вадатурський
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
Олексій Вадатурський народився у селі Бенцарі Одеської області у родині колгоспника.
Закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова за спеціальністю автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів.
У 1991 році заснував та очолив спільне українсько-угорсько-британське підприємство з виробництва елітного насіння під назвою "Нібулон". Назву підприємства утворили з перших літер назв міст-засновників: Миколаїв (рос. Николаев), Будапешт, Лондон.
"Нібулон" пройшов шлях від невеликої фірми до компанії з широкою мережею філій. Зараз вона виробляє, зберігає, переробляє та експортує сільськогосподарську продукцію.
"Ми розбудували сучасний та цивілізований ринок зерна в Україні, створивши найпотужнішу розвинену мережу елеваторів та річкових перевантажувальних терміналів - найбільшу в країні. Компанія надає послуги європейського рівня безпосередньо агровиробникам 13 регіонів, у яких розташовані наші підприємства", - йдеться у заяві Вадатурського на сайті компанії.
Також компанія займається судноплавством на Дніпрі та Південному Бузі, має флот з 81 судна різного класу та призначення і побудувала суднобудівний та судноремонтний завод.
У 2007 році Вадатурський отримав звання Герой України "за визначний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу, організацію та забезпечення стабільно високих показників у виробництві сільськогосподарської продукції, розвиток соціальної сфери".
Він був одним із найбагатших українців - за версією журналу Forbes у 2021 році у ТОП-100 найбагатших людей України він посідав 24 місце зі статками 430 млн доларів.
Його син Андрій Вадатурський був народним депутатом Верховної Ради України VIII скликання від "Блоку Петра Порошенка", а також є співвласником компанії "Нібулон".