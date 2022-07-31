Олексій Вадатурський: внаслідок обстрілу Миколаєва загинув аграрій-мільйонер

31 липня 2022, 08:56 GMT Оновлено: 2 хвилин(и) тому

Автор фото, Компанія "Нібулон"

Внаслідок нічних обстрілів Миколаєва росіянами на 75 році життя загинув власник найбільшої української зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.

Це підтвердили у владній партії "Слуга народу".

"Внаслідок чергового російського теракту - обстрілу мирних жителів Миколаєва - загинув Олексій Опанасович Вадатурський. Герой України, який заслужив це звання своєю працею. Справжній патріот, аграрій, суднобудівник, власник легендарної компанії "Нібулон", бізнесмен, який вірив у свою країну і не покинув її навіть у війну", - написав у телеграмі голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Українська правда" із посиланням на джерело у Миколаївській ОДА повідомила, що російський снаряд потрапив у будинок Вадатурського, загинула також його дружина.

Цю інформацію також підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Миколаїв - Місто-герой. Кожного дня ми втрачаємо наших мешканців, наших воїнів. І сьогодні наше місто втратило свого Героя. Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська", - написав він у телеграмі.

Він додав, що Вадатурський багато зробив для України, а його "внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону - неоціненний".

Смерть бізнесмена також прокоментувала голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"Величезна втрата для Миколаївщини та України… Його ім'я на завжди залишиться в історії українського та світового бізнесу", - написала вона.

За інформацією Миколаївської влади, вночі місто зазнало, ймовірно, найсильнішого обстрілу від початку війни.

Хто такий Олексій Вадатурський

Автор фото, УНІАН

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Олексій Вадатурський народився у селі Бенцарі Одеської області у родині колгоспника.

Закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова за спеціальністю автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів.

У 1991 році заснував та очолив спільне українсько-угорсько-британське підприємство з виробництва елітного насіння під назвою "Нібулон". Назву підприємства утворили з перших літер назв міст-засновників: Миколаїв (рос. Николаев), Будапешт, Лондон.

"Нібулон" пройшов шлях від невеликої фірми до компанії з широкою мережею філій. Зараз вона виробляє, зберігає, переробляє та експортує сільськогосподарську продукцію.

"Ми розбудували сучасний та цивілізований ринок зерна в Україні, створивши найпотужнішу розвинену мережу елеваторів та річкових перевантажувальних терміналів - найбільшу в країні. Компанія надає послуги європейського рівня безпосередньо агровиробникам 13 регіонів, у яких розташовані наші підприємства", - йдеться у заяві Вадатурського на сайті компанії.

Також компанія займається судноплавством на Дніпрі та Південному Бузі, має флот з 81 судна різного класу та призначення і побудувала суднобудівний та судноремонтний завод.

У 2007 році Вадатурський отримав звання Герой України "за визначний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу, організацію та забезпечення стабільно високих показників у виробництві сільськогосподарської продукції, розвиток соціальної сфери".

Він був одним із найбагатших українців - за версією журналу Forbes у 2021 році у ТОП-100 найбагатших людей України він посідав 24 місце зі статками 430 млн доларів.

Його син Андрій Вадатурський був народним депутатом Верховної Ради України VIII скликання від "Блоку Петра Порошенка", а також є співвласником компанії "Нібулон".