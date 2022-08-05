Реакція на звіт про ЗСУ, Ердоган поїхав до Путіна, гроші росіян у Британії. Теленовини ВВС
У випуску 5 серпня:
- "Міжнародна амністія для Росії"? Як світ відреагував на скандал довкола звіту Amnesty International про дії ЗСУ.
- Про звіт Amnesty International говоримо із оглядачем Михайлом Самусем.
- Що відбувається біля Запорізької АЕС. "Енергоатом" заявляє, росіяни знову ведуть обстріли, один блок відключено.
- Вже вдруге за місяць. Для чого у Сочі зустрічалися Ердоган та Путін?
- "Болото для брудних грошей". Чому Британія не позбулася лазівок, через які російські олігархи відмивають мільярди доларів? Розслідування ВВС.
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