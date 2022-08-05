Реакція на звіт про ЗСУ, Ердоган поїхав до Путіна, гроші росіян у Британії. Теленовини ВВС

18 хвилин(и) тому

У випуску 5 серпня:

"Міжнародна амністія для Росії"? Як світ відреагував на скандал довкола звіту Amnesty International про дії ЗСУ.

Про звіт Amnesty International говоримо із оглядачем Михайлом Самусем.

Що відбувається біля Запорізької АЕС. "Енергоатом" заявляє, росіяни знову ведуть обстріли, один блок відключено.

Вже вдруге за місяць. Для чого у Сочі зустрічалися Ердоган та Путін?

"Болото для брудних грошей". Чому Британія не позбулася лазівок, через які російські олігархи відмивають мільярди доларів? Розслідування ВВС.

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