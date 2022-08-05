Реакція на звіт про ЗСУ, Ердоган поїхав до Путіна, гроші росіян у Британії. Теленовини ВВС

У випуску 5 серпня:

  • "Міжнародна амністія для Росії"? Як світ відреагував на скандал довкола звіту Amnesty International про дії ЗСУ.
  • Про звіт Amnesty International говоримо із оглядачем Михайлом Самусем.
  • Що відбувається біля Запорізької АЕС. "Енергоатом" заявляє, росіяни знову ведуть обстріли, один блок відключено.
  • Вже вдруге за місяць. Для чого у Сочі зустрічалися Ердоган та Путін?
  • "Болото для брудних грошей". Чому Британія не позбулася лазівок, через які російські олігархи відмивають мільярди доларів? Розслідування ВВС.

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