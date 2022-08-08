Загроза ядерної аварії на ЗАЕС, ЗСУ вдарили по росіянах на Херсонщині. Теленовини ВВС
У випуску 8 серпня:
- Територія ЗАЕС замінована, а удари росіян по ній можуть призвести до страшних наслідків, кажуть українські посадовці. Кореспондент ВВС Хуго Бочега про те, що відомо про обстріли станції.
- Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін про те, які загрози на ЗАЕС найбільші.
- Кореспондентка ВВС Вікторія Жуган про "референдуми" щодо приєднання окупованих районів Запорізької області і Херсонщини до складу РФ. Реакція Києва.
- Невпинні обстріли і нові жертви серед цивільних. Про ситуацію в Харкові розповідає Ганна Силаєва.
- Кореспондент ВВС Френк Гарднер пояснює, як посилення експортного контролю може перешкодити російським військовим вести повномасштабну війну проти України.
- Розмова про західні санкції та підтримку України з експертом Польського Інституту міжнародних відносин Даніелем Шеліговським.
- Ізраїль і палестинці домовилися про припинення вогню. В трьох днях насильства на Близьклму Сході загинули понад 40 людей.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.