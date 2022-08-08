Загроза ядерної аварії на ЗАЕС, ЗСУ вдарили по росіянах на Херсонщині. Теленовини ВВС

31 хвилин(и) тому

У випуску 8 серпня:

Територія ЗАЕС замінована, а удари росіян по ній можуть призвести до страшних наслідків, кажуть українські посадовці. Кореспондент ВВС Хуго Бочега про те, що відомо про обстріли станції.

Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін про те, які загрози на ЗАЕС найбільші.

Кореспондентка ВВС Вікторія Жуган про "референдуми" щодо приєднання окупованих районів Запорізької області і Херсонщини до складу РФ. Реакція Києва.

Невпинні обстріли і нові жертви серед цивільних. Про ситуацію в Харкові розповідає Ганна Силаєва.

Кореспондент ВВС Френк Гарднер пояснює, як посилення експортного контролю може перешкодити російським військовим вести повномасштабну війну проти України.

Розмова про західні санкції та підтримку України з експертом Польського Інституту міжнародних відносин Даніелем Шеліговським.

Ізраїль і палестинці домовилися про припинення вогню. В трьох днях насильства на Близьклму Сході загинули понад 40 людей.

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