Вибухи в окупованому Криму та ексклюзивне інтерв’ю Михайла Подоляка. Теленовини ВВС
У випуску 9 серпня:
- Серія вибухів на російській авіабазі в окупованому Криму. Горіла база в селищі Новофедорівка. Останнє від наших кореспондентів.
- Українська влада закликає Міжнародне агентство з атомної енергії відвідати Запорізьку АЕС до кінця місяця. Але, що цей візит може змінити? Розповідає радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.
- Ексклюзне інтерв'ю BBC від радникa глави Офісу президента Михайла Подоляка про те, наскільки можливі переговори між Україною та Росією. А також чи є в української влади план Б, якщо нинішній курс на безумовну перемогу не спрацює.
- США нададуть Україні ще $4,5 млрд на потреби держбюджету та військову допомогу вартістю 1 млрд доларів. Докладніше цей пакет підтримки від США обговорюємо з журналісткою Голосу Америки Наталкою Піснею.
- Cьогодні минає два роки від часу спірних президентських виборів у Білорусі. Про те, як вкрадена в опозиції перемога підштовхнула суспільство до масових протестів, а також наслідки тих подій аналізує експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкєвіч.
- Історії трьох активістів, які у серпні 2020-року висловили незгоду з білоруською владою і опинилися у в'язниці. Їх вихід на свободу збігся з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну.
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