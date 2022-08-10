ЗСУ вдарили по Каховському мосту, ексклюзивне інтерв’ю з Корбаном. Теленовини ВВС
У випуску 10 серпня:
- Росіяни обстріляли Дніпропетровщину. В результаті обстрілу загинуло 13 людей, ще 11 поранені. Вибухи фіксували поблизу Запоріжжя, де протиповітряна оборона ЗСУ збила дві російські ракети. Разом із тим Збройні сили продовжують влучати у склади росіян на Херсонщині та в окупованому Криму. Як фактичне виведення з ладу одного із військових аеродромів окупованого Криму може вплинути на хід бойових дій на півдні?
- Як жителі окупованого Криму зреагували на вибухи у Новофедорівці?
- Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в'їзд громадянам Росії. Він переконаний, заборона має стосуватися всіх росіян, включаючи тих, які залишили територію Росії через незгоду з політикою Путіна. За останніх кілька днів також схожі заяви з Естонії та Латвії.
- Збройні сили України вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС, після чого він став непридатним до використання. Каховський міст є однією з переправ через Дніпро у Херсонській області.
- Геннадій Корбан один із керівників Тероборони Дніпропетровщини. Нещодавно, співробітники Держприкордонслужби України вилучили його паспорт. Як пізніше з'ясувалося, причиною цьому став закритий указ президента про припинення громадянства України низки політиків та бізнесменів через наявність громадянства інших країн. Ексклюзивне інтерв'ю.
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