Знеструмлена ЗАЕС і трагедія в Чаплиному. Теленовини ВВС
У випуску 25 серпня:
- Чим загрожує знеструмлення та яким є радіаційний фон в Енергодарі? Кореспондентка BBC Вікторія Жуган розповідає про ситуацію на Запорізькій АЕС.
- Остання інформація про трагедію у Чаплиному: кількість загиблих від удару Росії по станції на Дніпропетровщині та офіційна реакція української влади.
- День незалежності під сигнал повітряних тривог та виступ Зеленського на Радбезі ООН. Підбиваємо підсумки.
- Попри підтримку Заходу, Збройним силам України - не вистачає техніки та озброєння. Кореспондент ВВС Квентін Соммервіль з'ясував на фронті, що потрібно, аби Україна змогла здійснити прорив.
- З чим пов'язано рішення Путіна збільшити чисельність Збройних сил Росії до двох мільйонів. Аналізує Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.
- Про те, як змінилась українська влада за останні півроку розповідає кореспондент BBC Святослав Хоменко.
- Як Захід роками стимулював агресивну політику Володимира Путіна, яка зрештою вилилася у війну в Україні? Ексклюзивне інтерв'ю третього президента України Віктора Ющенка.
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