Знеструмлена ЗАЕС і трагедія в Чаплиному. Теленовини ВВС

У випуску 25 серпня:

  • Чим загрожує знеструмлення та яким є радіаційний фон в Енергодарі? Кореспондентка BBC Вікторія Жуган розповідає про ситуацію на Запорізькій АЕС.
  • Остання інформація про трагедію у Чаплиному: кількість загиблих від удару Росії по станції на Дніпропетровщині та офіційна реакція української влади.
  • День незалежності під сигнал повітряних тривог та виступ Зеленського на Радбезі ООН. Підбиваємо підсумки.
  • Попри підтримку Заходу, Збройним силам України - не вистачає техніки та озброєння. Кореспондент ВВС Квентін Соммервіль з'ясував на фронті, що потрібно, аби Україна змогла здійснити прорив.
  • З чим пов'язано рішення Путіна збільшити чисельність Збройних сил Росії до двох мільйонів. Аналізує Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.
  • Про те, як змінилась українська влада за останні півроку розповідає кореспондент BBC Святослав Хоменко.
  • Як Захід роками стимулював агресивну політику Володимира Путіна, яка зрештою вилилася у війну в Україні? Ексклюзивне інтерв'ю третього президента України Віктора Ющенка.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.