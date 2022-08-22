Експерти про шанси України на контраступ. Російські ідеологи вимагають помсти. Теленовини BBC

У випуску 22 серпня:

  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав втрати на фронті
  • Про загрози ударів на День Незалежності. Включення з Києва
  • Володимир Зеленський про ймовірну провокацію росіян та судилище над військовополоненими
  • Про убивство дочки ідеолога "русского міра" Дугіної і звинувачення ФСБ
  • Що відомо про російську "Національну республіканську армію"?
  • Хто такий Олександр Дугін?
  • Британська розвідка про неспроможність РФ продовжувати атаку
  • Оглядач з питань оборони Джонатан Маркус про шанси України на контрнаступ
  • Соціолог Євгенія Близнюк про настрої українців під час війни

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