Експерти про шанси України на контраступ. Російські ідеологи вимагають помсти. Теленовини BBC
У випуску 22 серпня:
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав втрати на фронті
- Про загрози ударів на День Незалежності. Включення з Києва
- Володимир Зеленський про ймовірну провокацію росіян та судилище над військовополоненими
- Про убивство дочки ідеолога "русского міра" Дугіної і звинувачення ФСБ
- Що відомо про російську "Національну республіканську армію"?
- Хто такий Олександр Дугін?
- Британська розвідка про неспроможність РФ продовжувати атаку
- Оглядач з питань оборони Джонатан Маркус про шанси України на контрнаступ
- Соціолог Євгенія Близнюк про настрої українців під час війни
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