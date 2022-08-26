Як запрацювала ЗАЕС, що розповів боєць "Азову" і хто такі брати Байрактар. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 26 серпня:

Що відомо про ситуацію на Запорізькій АЕС - пряме включення кореспондентки ВВС Вікторії Жуган.

Президент Зеленський називає дії Кремля "ядерним шантажем" і закликає до міжнародного тиску - тиску, який змусив би росіян негайно покинути територію станції. Більше - в сюжеті кореспондента BBC Гарета Барлоу.

Збройні сили України ще раз вдарили по Антонівському мосту, в окупованому Херсоні.

Хто такі брати Байрактар - ексклюзивний репортаж кореспондента ВВС Джафера Умерова із Туреччини.

Боєць "Азову" із позивним Торк розповів ВВС про бойові дії, місто Маріуполь, штампи роспропаганди і допити у полоні.

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