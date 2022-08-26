Як запрацювала ЗАЕС, що розповів боєць "Азову" і хто такі брати Байрактар. Теленовини ВВС
У випуску 26 серпня:
- Що відомо про ситуацію на Запорізькій АЕС - пряме включення кореспондентки ВВС Вікторії Жуган.
- Президент Зеленський називає дії Кремля "ядерним шантажем" і закликає до міжнародного тиску - тиску, який змусив би росіян негайно покинути територію станції. Більше - в сюжеті кореспондента BBC Гарета Барлоу.
- Збройні сили України ще раз вдарили по Антонівському мосту, в окупованому Херсоні.
- Хто такі брати Байрактар - ексклюзивний репортаж кореспондента ВВС Джафера Умерова із Туреччини.
- Боєць "Азову" із позивним Торк розповів ВВС про бойові дії, місто Маріуполь, штампи роспропаганди і допити у полоні.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.