Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку атомну станцію, ЗСУ наступає на Херсонщині. Теленовини ВВС
У випуску 29 серпня:
- Місія Міжнародного агентства з атомної енергетики їде до України, щоб перевірити безпеку окупованої ЗАЕС.
- Українська влада повідомляє про пожвавлення у боях на Херсонщині, які можуть свідчити про спроби контрнаступу ЗСУ.
- Щонайменше двоє загиблих через російські обстріли по центру Миколаєва. ЗСУ повідомляють, що ключові мости через Дніпро на Херсонщині практично виведені з ладу.
- Битва за південь України стане основною для України найближчим часом і може відкрити дорогу на Крим - експерт Американської ради зовнішньої політики Стівен Бланк.
- Які методи радянських спецслужб використовує російська пропаганда? Розповідає професор Військової академії в Торонто Любомир Луцюк.
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