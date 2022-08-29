Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку атомну станцію, ЗСУ наступає на Херсонщині. Теленовини ВВС

У випуску 29 серпня:

  • Місія Міжнародного агентства з атомної енергетики їде до України, щоб перевірити безпеку окупованої ЗАЕС.
  • Українська влада повідомляє про пожвавлення у боях на Херсонщині, які можуть свідчити про спроби контрнаступу ЗСУ.
  • Щонайменше двоє загиблих через російські обстріли по центру Миколаєва. ЗСУ повідомляють, що ключові мости через Дніпро на Херсонщині практично виведені з ладу.
  • Битва за південь України стане основною для України найближчим часом і може відкрити дорогу на Крим - експерт Американської ради зовнішньої політики Стівен Бланк.
  • Які методи радянських спецслужб використовує російська пропаганда? Розповідає професор Військової академії в Торонто Любомир Луцюк.

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