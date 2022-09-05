Нова прем’єр Британії Ліз Трасс і ексклюзивне інтерв’ю Олени Зеленської. Теленовини ВВС
У випуску 5 вересня:
- Про кар'єру нового прем'єр-міністра Британії й те, коли вона офіційно приступить до обов'язків у включенні кореспондентки BBC Ольги Мальчевської.
- Які очікування в Україні від нової британської залізної леді розповідає кореспондентка BBC Жанна Безп'ятчук.
- Український день у Брюсселі. Про підсумки засідання Ради асоціації Україна - ЄС і те, як виконується угода про асоціацію між Україною на Європейським Союзом розповідає кореспондент BBC Григорій Жигалов.
- Ексклюзивне інтерв'ю Олени Зеленської про ціну яку Україна платить у цій війні.
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