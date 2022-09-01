Директор МАГАТЕ на ЗАЕС. Росія втратила на війні 900 елітних бійців. Теленовини BBC
У випуску 1 вересня:
- Обстріли Енергодара.
- Місія МАГАТЕ на ЗАЕС.
- Як відновлюють школи в деокупованих районах.
- Як навчатимуться українські діти в Польщі.
- Росія втратила на війні 900 елітних бійців - розслідування ВВС.
- В Британії вийшла книга про загиблого українського солдата. Інтерв'ю з авторкою.
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