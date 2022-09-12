Бліцкриг ЗСУ на сході та півдні, Шотландці прощаються з Королевою. Теленовини ВВС

У випуску 12 вересня:

  • ЗСУ остаточно звільнили, щонайменше, 5 населених пунктів на півдні України. Головнокомандувач збройних сил повідомив про звільнення понад 3 тисячі квадратних кілометрів.
  • Британська розвідка заявляє, що наступ українських військ має серйозні наслідки для усієї російської операції. Подробиці від військового експерта Глена Гранта.
  • Що говорять в Євросоюзі з приводу успіхів ЗСУ? Кореспондент ВВС Григорій Жигалов з Брюсселя.
  • Реакція Росії на контрнаступ Збройних сил України. Детальніше кореспондент ВВС з Москви Стів Розенберг.
  • Чи вдалося відновити електропостачання та яку картину побачили українські військові після деокупації українських міст?
  • У Великій Британії четвертий день жалоби за Єлизаветою ІІ. Як британці прощаються зі своєю Королевою?

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