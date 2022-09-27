Останній день "референдумів" - якими будуть наступні дії Росії? Теленовини ВВС

У випуску 27 вересня:

  • Останній день "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Яких подальших кроків можна очікувати від Росії?
  • Російські війська намагаються захватити Бахмут. Сюжет з міста.
  • Як проходить мобілізація в Росії?
  • У звільнених містах і селах Харківщини триває відновлення інфраструктури, а директори шкіл та вчителі з звільнених міст та сел Харківщини розповіли як вони жили в умовах окупації.
  • Школи на окупованих територіях. Чи можуть школярі вивчати українську мову?

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