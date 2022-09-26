СБУ затримала причетного до вбивств у Бучі. Він потрапив у полон на Херсонщині

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Нацполіція Підпис до фото, Розстріляний цивільний автомобіль в Бучанському районі. СБУ заявляє, що знайшла вбивцю серед російських полонених

Служба безпеки України заявляє, що один з полонених російських військових може бути причетний до розстрілу цивільних біля Бучі. Це відбулось в березні, коли війська РФ стояли біля Києва.

Імені підозрюваного офіційно не називають, але за даними ВВС News Україна, це людина на прізвище Гукасян. Він є контрактником 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

Цей полк десантників на початку пономасштабного вторгнення був перекинутий в Київську область і намагався атакувати столицю з північно-західного напрямку.

Але під час боїв саме цей підрозділ поніс важкі втрати і втратив командування. Згодом підрозділ був виведений з Київщини. Було відомо про його перебування на Харківщині, Луганщині, а тепер, вочевидь, і на Херсонщині.

Саме там був затриманий підозрюваний в "Бучанській різанині" російський десантник.

Автор фото, Нацполіція Підпис до фото, Підозюваний російський військовий Гукасян. Він потрапив в полон на Херсонщині

Вбиство біля Бучі

За даними правоохоронців, російський військовий на початку березня спільно з іншими військовослужбовцями ЗС РФ з автомата розстріляв легковий автомобіль ВАЗ на трасі поблизу селища Здвижівка Бучанського району.

В результаті обстрілу водій авто загинув на місці.

Щоб приховати злочин, підозрюваний спільно зі співслужбовцями закопали тіло вбитого у лісі.

Потрапивши в полон на Херсонщині, росіянин на допиті в СБУ зізнався в цьому злочині і вказав, де поховане тіло вбитого.

"Співробітники СБУ під час допиту та інших слідчих дій встановили і довели причетність затриманого до вчинення злочину і отримали інформацію про місцезнаходження загиблого. Наразі тіло ексгумовано і передано на судово-медичну експертизу", - повідомляє СБУ.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Тіло цивільного, якого вбили і закопали російські військові

На підставі зібраних доказів військовослужбовцю рф повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність вказаного полку до інших злочинів проти мирного населення України.

Станом на 1 вересня на Київщині було виявлено 1356 тіл цивільних , що загинули під час окупації.

Найбільше з них - у Бучанському районі. Тут було знайдено більше 460 жертв.

"Чорний" полк

Полк, в якому служив підозрюваний, вже зажив собі лихой слави під час війни в Україні.

СБУ вказує, що має інформацію про численні злочини учасників цього російського підрозділу. Серед зібраних матеріалів - факти ворожих обстрілів по житлових будинках місцевих жителів, їх пограбування та вбивства.

Крім того, відомо, що 331-й десантно-повітряний полк з Костроми брав активну участь у війні в Сирії, а також у придушені масових заворушень в Казахстані.

Більш того, колишній речник АТО Роман Туровець запевняє, що саме цей підрозділ РФ причетний до розстрілу українських військових під час виходу з Іловайська в серпні 2014 року.

Автор фото, ГТРК Кострома Підпис до фото, Командир 331-го полку ВДВ з Костроми Сергій Сухарєв. Його було вбито на Київщині в березні поточного року

Тоді українське і російське командування нібито домовились про "зелений коридор" для виходу оточених українських військ. Але командир 331-го полку Сергій Сухарєв порушив домовленність і надав наказ розстріляти українські підрозділи. Тоді загинули близько 400 бійців ЗСУ.

Сам Сухарєв залишився керувати полком і загинув у Київській області на початку весни цього року.

Від президента РФ Володмира Путіна він отримав посмертно звання "героя Росії".

За підрахунками ВВС з відкритих джерел, за час війни з Україною саме 331-й полк поніс найбільші втрати серед усіх підрозділів десантних військ РФ.

З урахуванням тих військовослужбовців, про смерть яких публічно не повідомлялося, реальна кількість загиблих у цьому полку може досягати 150 осіб. Якщо додати до цього приблизну кількість поранених (з розрахунку, що на кожних двох загиблих припадає приблизно по сім поранених), полк міг не дорахуватися 650-670 осіб. Це більше половини передбачуваної чисельності полку на момент початку війни.