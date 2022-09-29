Росія готується анексувати захоплені території. Зеленський скликає РНБО. Теленовини ВВС

У випуску 29 вересня:

  • Кремль готується до анексії захоплених територій. Що відомо?
  • Президент України Володимир Зеленський 30 вересня скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.
  • Навіщо Путін так поспішно "приєднує" окуповані українські території? Аналіз західних експертів.
  • Санкції - у відповідь на псевдореферендум. США і ЄС готують нові обмеження проти Росії.
  • Як ОБСЄ може вплинути на Росію?
  • CNN: в районі диверсії на "Північному потоці" помітили російські підводні човни. Що відомо про пошкодження газогонів?
  • США передадуть Україні нову партію військової допомоги. Що обіцяють?
  • Як Росія може використати ядерну зброю і як Україна може протидіяти?
  • Студенти-чоловіки більше не можуть виїхати за кордон. Спеціальний репортаж кореспондентів BBC із пункту пропуску "Шегині".

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