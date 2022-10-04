Нові перемоги ЗСУ. Оперативна криза росіян. Ілон Маск втрапив у скандал. Теленовини ВВС
У випуску:
- Збройні сили України звільняють території на сході та півдні. Який потенціал цього наступу?
- Прорив українських військ підтверджують аналітики Американського інституту вивчення війни. Говоримо про темпи просування ЗСУ.
- Володимир Зеленський підписав указ "Про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України". Що він означає?
- Американський винахідник та інвестор Ілон Маск втрапив у скандал. Пропонує "мирний план для України". В Офісі Президента України відреагували.
- Чи можливо достукатися до росіян? Говоримо із політологом Володимиром Фесенком.
- В Латвії підбивають підсумки виборів. Чи будуть і надалі підтримувати Україну?
- Північна Корея запустила балістичну ракету, що пролетіла над територією Японії.
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