Нові перемоги ЗСУ. Оперативна криза росіян. Ілон Маск втрапив у скандал. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Збройні сили України звільняють території на сході та півдні. Який потенціал цього наступу?
  • Прорив українських військ підтверджують аналітики Американського інституту вивчення війни. Говоримо про темпи просування ЗСУ.
  • Володимир Зеленський підписав указ "Про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України". Що він означає?
  • Американський винахідник та інвестор Ілон Маск втрапив у скандал. Пропонує "мирний план для України". В Офісі Президента України відреагували.
  • Чи можливо достукатися до росіян? Говоримо із політологом Володимиром Фесенком.
  • В Латвії підбивають підсумки виборів. Чи будуть і надалі підтримувати Україну?
  • Північна Корея запустила балістичну ракету, що пролетіла над територією Японії.

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