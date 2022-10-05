Білу Церкву обстріляли з дронів, Кулеба шукає підтримку в Африці. Теленовини ВВС
У випуску 5 жовтня:
- Російські війська вдарили по Білій Церкві дронами-камікадзе, а ЗСУ почали звільняти населені пункти на Луганщині.
- Звільнений Лиман. Що побачили наші кореспонденти?
- Реакція заходу на спробу Росії анексувати захоплені території.
- Чи боїться захід зими? Ділиться експертка Chatham House Орися Луцевич.
- На який курс долару та євро очікувати у найближчі місяці? Розповідає директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба відправився у турне країнами Африки. Що може змінити цей візит у ставленні країн Африки до війни Росії проти України?
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