Українцям дають Нобелівську премію, Зеленський про ядерну зброю Москви. Теленовини ВВС

У випуску 7 жовтня:

  • Новий ракетний удар по Запоріжжю - влада закликала людей перебувати в укриттях.
  • ЗСУ продовжують відвойовувати захоплені території, та що попереду - аналіз західного експерта.
  • Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю ВВС пояснює стратегію України.
  • Український Центр громадянських свобод - лауреат Нобелівської премії миру.
  • Неформальний саміт ЄС у Празі - серед учасників Україна.
  • Євробачення-2023 пройде в Ліверпулі.

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