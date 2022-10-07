Українцям дають Нобелівську премію, Зеленський про ядерну зброю Москви. Теленовини ВВС
У випуску 7 жовтня:
- Новий ракетний удар по Запоріжжю - влада закликала людей перебувати в укриттях.
- ЗСУ продовжують відвойовувати захоплені території, та що попереду - аналіз західного експерта.
- Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю ВВС пояснює стратегію України.
- Український Центр громадянських свобод - лауреат Нобелівської премії миру.
- Неформальний саміт ЄС у Празі - серед учасників Україна.
- Євробачення-2023 пройде в Ліверпулі.
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