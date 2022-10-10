Помста Путіна? Масовані удари росіян по всій території України. Теленовини ВВС

У випуску 10 жовтня:

  • Масована ракетна атака по містах України.
  • Знімальна група BBC стала свідком ракетного удару по Києву в прямому ефірі. Кореспондент ВВС Х'юго Бачега розповів як це було.
  • Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росія вдарили по центру Києва. Кореспондентка ВВС Жанна Безп'ятчук про наслідки ударів по столиці.
  • Реакція президента Зеленського на масовані ракетні удари.
  • Як країни Заходу відреагували на масовану російську атаку?
  • Путін сказав, що Україну обстрілювали "за пропозицією Міноборони і за планом Генштабу". Що цією атакою намагається зробити російській президент? Відповідає американський військовий аналітик генерал Бен Годжес.
  • Реакція Росії на масовану атаку. Кореспондент ВВС Стів Розенберг з Москви.
  • Вибух на Кримському мосту називають "ляпасом" для Путіна. Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко про подальшу долю Кримського мосту.
  • Російські удари прийшлися по об'єктах критичної інфраструктури. Без електропостачання досі залишається Львівщина. Міський голова Львова Андрій Садовий про стан міста.

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