Помста Путіна? Масовані удари росіян по всій території України. Теленовини ВВС
У випуску 10 жовтня:
- Масована ракетна атака по містах України.
- Знімальна група BBC стала свідком ракетного удару по Києву в прямому ефірі. Кореспондент ВВС Х'юго Бачега розповів як це було.
- Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росія вдарили по центру Києва. Кореспондентка ВВС Жанна Безп'ятчук про наслідки ударів по столиці.
- Реакція президента Зеленського на масовані ракетні удари.
- Як країни Заходу відреагували на масовану російську атаку?
- Путін сказав, що Україну обстрілювали "за пропозицією Міноборони і за планом Генштабу". Що цією атакою намагається зробити російській президент? Відповідає американський військовий аналітик генерал Бен Годжес.
- Реакція Росії на масовану атаку. Кореспондент ВВС Стів Розенберг з Москви.
- Вибух на Кримському мосту називають "ляпасом" для Путіна. Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко про подальшу долю Кримського мосту.
- Російські удари прийшлися по об'єктах критичної інфраструктури. Без електропостачання досі залишається Львівщина. Міський голова Львова Андрій Садовий про стан міста.
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