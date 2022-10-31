Росія вдарила ракетами по Україні: у Києві зникло світло. Експорт зерна під загрозою. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 31 жовтня:

Росія вдарила ракетами по критичній інфраструктурі. Через масовані обстріли в країні вводять екстрені аварійні відключення електроенергії. — Кореспондентка ВВС Жанна Безп'ятчук наживо з Києва.

Експорт зерна знову у небезпеці, Москва відмовляється від домовленостей. Що відбувається у Чорному морі? — Керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Трагедія в Сеулі — у тисняві під час святкування Гелловіна загинули 150 людей. Як це стало можливим? — Репортаж.

В Бразилії буде новий президент — Лула да Сілва замість ультраправого Болсонару. Як це вплине на світову геополітику? Репортаж з Бразилії, і коментар експерта.

ВВС News Україна визначила учасників літературної премії Книга року ВВС-2022. До довгих списків конкурсу увійшли 38 видань у трьох категоріях.

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