США заговорили про "вікно можливостей" для переговорів Києва і Москви. Що це значить

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Начальник штабів ЗС США почав говорити про можливий діалог між Києвом і Москвою.

Після заяв Росії про відвід військ з Херсона в США почали говорити про можливість відновлення переговорів між Україною та РФ. Київ не поспішає на них погоджуватись.

Ввечері 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав наказ про відхід військ з правобережної Херсонщини. Багато хто із західних політичних аналітиків вважає, що це є "запрощенням до переговорів" з боку Кремля.

Особливо, враховуючи те, що тему відновлення перемовин між Києвом і Москвою почали активно підіймати як у Росії, так і у США останніми тижнями.

Що кажуть у Москві і Києві?

Так, 8 листопада заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що у Росії немає "попередніх вимог" для переговорів із Києвом. Ще пів року тому він же говорив про необхідність "демілітарізації і денацифікації" України для відновлення діалогу.

"З нашого боку немає попередніх умов ніяких, крім головної умови - щоб Україна проявила добру волю", - заявив Руденко 8 листопада, цитує його "РИА Новости".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Путін почав говорити про перемовини з Києвом на фоні успішного контрнаступу ЗСУ

Тезу про готовність до переговорів повторила 9 листопада і речниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи не відмовлялися від них, ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються зараз".

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Однак, ще 4 жовтня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки про заборону переговорів з Володимиром Путіним. Очільник Кремля висловив жаль з цього приводу.

Він ще з початку осені натякав на "готовність до діалогу", однак з урахуванням "реалій", тобто з визнанням анексії Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей і Криму.

Позиція України протилежна - повне відновлення територіальної цілісності, покарання винуватих і відшкодування збитків, завданих війною.

Щоправда, в останніх заявах позиція українського лідера з цих питань дещо "пом'якшилась", зазначає американське видання Politico.

Мова йде про те, що з вимог Зеленського зникла теза про необхідність усунення Путіна з посади для початку діалогу між країнами.

Ця зміна, за словами одного з джерел Politico, відбулася після візиту в Київ радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Він начебто попросив українську владу "продемонструвати свою готовність" до вирішення конфлікту з РФ.

"Це не означає, що їм потрібно сісти за стіл переговорів зараз. Ми навіть не думаємо, що зараз слушний час, виходячи з того, що робить Росія. Але вони мають показати готовність вирішити конфлікт", - вказує видання з посиланням на джерело.

The Washington Post із посиланням на свої джерела також повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликала українських лідерів заявити про свою готовність вести переговори з Росією.

Автор фото, ОП

Позиція союзників

Свою позицію щодо можливого відновлення перемовин між Києвом і Москвою висловило напередодні і керівництво міністерства оборони США.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі під час промови в Економічному клубі Нью-Йорка заявив про "вікно можливостей" для початку переговорного процесу між Україною та РФ.

"Коли є можливість провести переговори, коли мир може бути досягнутий, скористайтеся нею. Ловіть момент", - цитує його CNN.

Генерал допускає, що можливість для переговорів виникне взимку, коли стабілізується лінія фронту.

"Має бути взаємне визнання того, що військової перемоги, ймовірно, у справжньому сенсі цього слова, вірогідно, неможливо досягти військовими засобами, і тому вам потрібно звернутися до інших засобів".

Водночас Марк Міллі зазначив, що незалежно від того, чи відбудуться переговори, США продовжать надавати Україні військову допомогу.

Окрім того, американський генерал навів дані про втрати сторін з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Йдеться про кількість убитих і поранених російських військових на рівні значно більше 100 тисяч. Ймовірно, те саме - з українського боку. Це величезні масштаби людських страждань", - заявив він.

Також, за його оцінками, було вбито близько 40 тис. мирних громадян України.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Генерал Марк Міллі (крайній ліворуч) є одним з найбільших прихільників України і перебуває на постійному зв'язку з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. На фото - засідання группи "Рамштайн", на якому західні партнери Києва погоджують надання озброєння ЗСУ

Міллі не уточнив, яким чином він отримав ці відомості.

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що за даними на 10 листопада, на війні було вбито понад 78 тис. російських військових.

Про українські втрати відомо менше. Наприкінці серпня Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний повідомив про загибель близько 9 тисяч українських військових.

Служба новин телекомпанії NBC повідомляє з посиланням на інформовані джерела, що деякі американські чиновники все більше впевнені в нездатності як України, так і Росії досягти всіх своїх цілей у війні. За даними NBC News, у зв'язку з цим в адміністрації США обговорюється можливість використовувати очікуване зимове затишшя як привід для початку переговорів.

У публікації стверджується, що "західні співробітники оборонних відомств ставлять під питання здатність України повністю вигнати російські війська з окупованих районів".

"І якщо протягом зими військові дії стабілізуються, це може показати, що жодна зі сторін, ймовірно, не зможе досягти своєї мети взяти під контроль всю країну", - пишуть автори.

Як пише NBC News, американські та західні чиновники не виключають, що посередником на переговорах може виступити президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який вже висловив бажання посприяти миру в Україні - і підтримує постійні контакти як російським, так і з українським лідерами.

Американські та західні чиновники також сказали NBC News, що звільнення Херсона може посилити позиції Києва на переговорах. Однак такий розвиток подій здатний і зробити їх менш ймовірними, оскільки Путін не відчуватиме, що говорить із Києвом із позиції сили.