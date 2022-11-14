Зеленський відвідав Херсон, Китай та США проти застосування ядерної зброї. Теленовини ВВС
У випуску 14 листопада:
- Президент Зеленський приїхав у звільнений Херсон. Як його зустрічали?
- Як зараз живуть херсонці? Репортаж редактора міжнародного відділу ВВС Джеремі Бовена
- Чому про перелом у війні говорити зарано? Оцінка голови комітету начальників штабів Великої Британії адмірала Тоні Радакіна
- Байден та Сі Цзіньпін зустрілися напередодні саміту G20. Говорили і про Україну
- Чим зустріч лідерів США та Китаю важлива для України? Аналізує китаєзнавець Юрій Пойта
- Ексклюзивний репортаж із найсучаснішого американського авіаносця. Григорій Жигалов розповідає, який меседж привезли американські військові Європі
- Теракт у Туреччині. Ким є ймовірна винуватиця трагедії?
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