СБУ прийшла із обшуками до Лаври. Україні передають нові системи ППО. Теленовини ВВС

У випуску 22 листопада:

  • Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Києво-Печерської лаври
  • Чорноморський флот РФ у Новоросійську під загрозою ударів, - британська розвідка
  • США виділяють Україні $4,5 мільярди. На що підуть гроші?
  • Чи готові в Кремлі до переговорів?
  • Через спроби Росії знищити енергетику України під загрозою цієї зими життя мільйонів українців, - ВООЗ
  • Володимир Зеленський закликає країну спробувати обмежити використання енергії
  • Енергетики кажуть: відключення електроенергії можуть тривати до весни. Як відновити енергетичну галузь?
  • Чи можуть атомні реактори стати основою української енергетики майбутнього?
  • Як живе Чорнобаївка після деокупації? Кореспонденти BBC повернулися з легендарного селища на Херсонщині

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