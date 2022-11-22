СБУ прийшла із обшуками до Лаври. Україні передають нові системи ППО. Теленовини ВВС
У випуску 22 листопада:
- Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Києво-Печерської лаври
- Чорноморський флот РФ у Новоросійську під загрозою ударів, - британська розвідка
- США виділяють Україні $4,5 мільярди. На що підуть гроші?
- Чи готові в Кремлі до переговорів?
- Через спроби Росії знищити енергетику України під загрозою цієї зими життя мільйонів українців, - ВООЗ
- Володимир Зеленський закликає країну спробувати обмежити використання енергії
- Енергетики кажуть: відключення електроенергії можуть тривати до весни. Як відновити енергетичну галузь?
- Чи можуть атомні реактори стати основою української енергетики майбутнього?
- Як живе Чорнобаївка після деокупації? Кореспонденти BBC повернулися з легендарного селища на Херсонщині
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