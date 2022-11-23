Наслідки масованого обстрілу та чи буде евакуйована столиця. Теленовини BBC

1 година тому

У випуску 23 листопада:

Масований обстріл України: без світла та води багато регіонів.

Мер Києва не виключає часткової евакуації столиці - інтерв'ю Віталія Кличка.

Як Україні пережити зиму - прогноз експерта з енергетичних питань.

Як Німеччина позбувається енергетичної залежності від Росії?

Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму.

Британія вперше надає Україні гелікоптери Sea King.

Ситуацію на фронті аналізує військовий експерт Петро Черник.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.