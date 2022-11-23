Наслідки масованого обстрілу та чи буде евакуйована столиця. Теленовини BBC
У випуску 23 листопада:
- Масований обстріл України: без світла та води багато регіонів.
- Мер Києва не виключає часткової евакуації столиці - інтерв'ю Віталія Кличка.
- Як Україні пережити зиму - прогноз експерта з енергетичних питань.
- Як Німеччина позбувається енергетичної залежності від Росії?
- Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму.
- Британія вперше надає Україні гелікоптери Sea King.
- Ситуацію на фронті аналізує військовий експерт Петро Черник.
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