Наслідки масованого обстрілу та чи буде евакуйована столиця. Теленовини BBC

У випуску 23 листопада:

  • Масований обстріл України: без світла та води багато регіонів.
  • Мер Києва не виключає часткової евакуації столиці - інтерв'ю Віталія Кличка.
  • Як Україні пережити зиму - прогноз експерта з енергетичних питань.
  • Як Німеччина позбувається енергетичної залежності від Росії?
  • Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму.
  • Британія вперше надає Україні гелікоптери Sea King.
  • Ситуацію на фронті аналізує військовий експерт Петро Черник.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.