Як НАТО допомагає Україні та Зеленська у Лондоні. Теленовини ВВС
У випуску 29 листопада:
- На зустрічі НАТО домовляються про обсяги допомоги Україні. Чого очікувати?
- Репортаж із Бухаресту - що члени альянсу вже роблять, аби допомогти Україні пережити зиму.
- Чого від нинішньої зустрічі членів НАТО - очікує Київ?
- Аналіз зустрічей в Бухаресті від українського дипломата.
- Генпрокурор України про скоєні росіянами воєнні злочини та як добитися покарання?
- Про що перша леді України розповіла британським парламентарям?
- Чому російські сили перебільшують досягнення поблизу Бахмута на Донеччині?
- Операція з повернення Криму. Оцінка можливих сценаріїв від експерта з військової контррозвідки - Михайла Притули.
- Чим важлива французька ракетна система залпового вогню LRU, яку отримала Україна?
- Оцінка британського військового аналітика стратегії нападів Росії на українську інфраструктуру.
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