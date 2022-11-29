Як НАТО допомагає Україні та Зеленська у Лондоні. Теленовини ВВС

24 хвилин(и) тому

У випуску 29 листопада:

На зустрічі НАТО домовляються про обсяги допомоги Україні. Чого очікувати?

Репортаж із Бухаресту - що члени альянсу вже роблять, аби допомогти Україні пережити зиму.

Чого від нинішньої зустрічі членів НАТО - очікує Київ?

Аналіз зустрічей в Бухаресті від українського дипломата.

Генпрокурор України про скоєні росіянами воєнні злочини та як добитися покарання?

Про що перша леді України розповіла британським парламентарям?

Чому російські сили перебільшують досягнення поблизу Бахмута на Донеччині?

Операція з повернення Криму. Оцінка можливих сценаріїв від експерта з військової контррозвідки - Михайла Притули.

Чим важлива французька ракетна система залпового вогню LRU, яку отримала Україна?

Оцінка британського військового аналітика стратегії нападів Росії на українську інфраструктуру.

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