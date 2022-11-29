Як НАТО допомагає Україні та Зеленська у Лондоні. Теленовини ВВС

У випуску 29 листопада:

  • На зустрічі НАТО домовляються про обсяги допомоги Україні. Чого очікувати?
  • Репортаж із Бухаресту - що члени альянсу вже роблять, аби допомогти Україні пережити зиму.
  • Чого від нинішньої зустрічі членів НАТО - очікує Київ?
  • Аналіз зустрічей в Бухаресті від українського дипломата.
  • Генпрокурор України про скоєні росіянами воєнні злочини та як добитися покарання?
  • Про що перша леді України розповіла британським парламентарям?
  • Чому російські сили перебільшують досягнення поблизу Бахмута на Донеччині?
  • Операція з повернення Криму. Оцінка можливих сценаріїв від експерта з військової контррозвідки - Михайла Притули.
  • Чим важлива французька ракетна система залпового вогню LRU, яку отримала Україна?
  • Оцінка британського військового аналітика стратегії нападів Росії на українську інфраструктуру.

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