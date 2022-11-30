НАТО мобілізує пітримку. США обіцяють гроші на відновлення інфраструктури. Теленовини ВВС
У випуску 30 листопада:
- Про зустріч міністрів країн НАТО в Бухаресті. Підсумки для України.
- Гість програми засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" - Ігор Романенко
- Сполучені Штати пообіцяли надати Україні кошти на відновлення електричної мережі
- Як українська енергосистема відновлюється після попереднього удару Росії. Джессіка Паркер поговорила із Германом Галущенком.
- Кореспондент BBC Джеймс Вотерхаус про те, як російські військові здаються в полон через гарячу лінію "Хочу жити"
- Про вибух у посольстві України в Іспанії
- Як король Британії та Перша леді України відкрили центр для українських біженців в Лондоні
- Про ситуацію в Сербії - чому Сербія досі не запровадила санкції проти Росії
- У Китаї помер колишній лідер республіки Цзян Цземінь
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