НАТО мобілізує пітримку. США обіцяють гроші на відновлення інфраструктури. Теленовини ВВС

7 хвилин(и) тому

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