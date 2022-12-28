Вирішальні бої за Бахмут. Зеленський звернувся до Верховної Ради. Теленовини ВВС
У випуску 28 грудня:
- Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради зі щорічним посланням. Назвав Україну лідером вільного світу.
- Росіяни обстріляли Харків. Яка ситуація у місті?
- Які настрої в Херсоні після повернення міста під контроль законної влади.
- Бої за Бахмут. Чи справді ЗСУ перехопили ініціативу на фронті?
- The New York Times пише, що українські військові наближаються до звільнення Кремінної на Луганщині. Аналізує військовий експерт Олександр Коваленко.
- УПЦ Московського патріархату виселяють з Києво-Печерської Лаври.
- Ескалація у Косово, війська Сербії у повній бойовій готовності - кризу аналізує балканський оглядач Борис Варга.
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