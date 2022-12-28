Вирішальні бої за Бахмут. Зеленський звернувся до Верховної Ради. Теленовини ВВС

У випуску 28 грудня:

  • Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради зі щорічним посланням. Назвав Україну лідером вільного світу.
  • Росіяни обстріляли Харків. Яка ситуація у місті?
  • Які настрої в Херсоні після повернення міста під контроль законної влади.
  • Бої за Бахмут. Чи справді ЗСУ перехопили ініціативу на фронті?
  • The New York Times пише, що українські військові наближаються до звільнення Кремінної на Луганщині. Аналізує військовий експерт Олександр Коваленко.
  • УПЦ Московського патріархату виселяють з Києво-Печерської Лаври.
  • Ескалація у Косово, війська Сербії у повній бойовій готовності - кризу аналізує балканський оглядач Борис Варга.

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