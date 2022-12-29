Нова атака росіян, ракета впала в Білорусі, Буданов в ефірі BBC World News. Теленовини ВВС
У випуску 29 грудня:
- Про наслідки нової ракетної атаки на українську інфраструктуру
- Експерт Ігар Тишкевіч про падіння ракети в Білорусі
- Міністр оборони Великої Британії про допомогу Україні
- Інтерв'ю голови української воєнної розвідки Кирила Буданова BBC World News
- Експертка Ганна Шелест про наслідки ракетної атаки
- Історія харківської школярки, що грала на фортепіано, аби заглушити звуки вибухів
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