Нова атака росіян, ракета впала в Білорусі, Буданов в ефірі BBC World News. Теленовини ВВС

У випуску 29 грудня:

  • Про наслідки нової ракетної атаки на українську інфраструктуру
  • Експерт Ігар Тишкевіч про падіння ракети в Білорусі
  • Міністр оборони Великої Британії про допомогу Україні
  • Інтерв'ю голови української воєнної розвідки Кирила Буданова BBC World News
  • Експертка Ганна Шелест про наслідки ракетної атаки
  • Історія харківської школярки, що грала на фортепіано, аби заглушити звуки вибухів

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