Нічна атака безпілотників. Що відомо про наслідки

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки удару 31 грудня

У неділю ввечері Київ та область зазнали чергового удару іранських беспілотників "Шахед-136". За повідомленням київської влади, внаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

За інформацією сил ППО, вночі 40 дронів-камікадзе йшли на Київ. 15 знищили над сусідніми областями, 3 - на Київщині і 22 дрони - над столицею.

1 січні ввечері у Києві знову увімкнулась сирена повітряної тривоги, у кількох районах столиці пролунали вибухи, у регіоні працювала система ППО.

Очільник Київської області Олексій Кулеба сказав, що атака була спрямована на критичну інфраструктуру,

Мер української столиці Віталій Кличко повідомив, що вибух стався у Деснянському районі на північному сході Києва.

Помічник президента України Кирило Тимошенко написав, що уламки безпілотника впали на дорогу в Деснянському районі та пошкодили будівлю поряд із нею.

Внаслідок падіння збитого безпілотника у Деснянському районі Києва постраждав 19-річний хлопець - він отримав різану рану стопи, наступивши на скло на місці падіння дрону.

Також повідомлялося про вибухи у різних місцях міста та області - у Голосіївському районі Києва та у Вишгородському районі Київської області.

Аварійні відключення

Внаслідок нічної атаки дронів на Київ пошкоджено енергетичні об'єкти, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Внаслідок нічного обстрілу столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті - аварійні відключення електроенергії. Відповідно, є знеструмлені об'єкти теплопостачання. Водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі", - написав він у телеграм-каналі.

Російські атаки тривають вже кілька днів поспіль упродовж новорічних свят.

Атаки під час свят

У новорічну ніч ЗСУ знищили 45 безпілотників: 13 у 2022-му і 32 - вже у 2023-му році. При цьому близько 20 повітряних цілей збили над Києвом, повідомили у військовій адміністрації міста.

Обстріли тривали і в інших регіонах України.

22-річна дівчина, яку госпіталізували після обстрілів Хмельницького 31 грудня, померла у лікарні. Про це повідомили в ОВА.

Автор фото, ФЕЙСБУК АНДРІЙ НЄБИТОВ

Генеральний штаб Збройних сил України в понеділок вранці розповів, що за минулу добу російські війська загалом завдали 51 авіаудару по Україні, застосувавши 44 іранські безпілотники "Шахед-136", а також здійснили 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу противник завдав 51 авіаційного удару, у тому числі застосував 44 БПЛА "Шахед-136". Усі вони були збиті підрозділами сил оборони України. Інформація про нічний удар по столиці буде оголошена дещо пізніше. Також ворог здійснив 55 обстрілів з РСЗВ, у тому числі по дитячій лікарні міста Херсона", - йдеться у повідомленні.

Удари українських сил

Водночас у Збройних силах України заявили про вогневе ураження 31 грудня районів зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки та склад боєприпасів ворога.

Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному виступі побажав перемоги та "повернення до нормального життя" для України у 2023 році.

У новорічному зверненні на російському телебаченні президент Володимир Путін заявив, що Росія буде боротися за свій суверенітет і незалежність.