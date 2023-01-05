Путін хоче перемир'я на Різдво. США передадуть Україні бойові машини Bradley. Теленовини ВВС
У випуску 5 січня:
- Путін анонсував припинення вогню на Різдво. Навіщо це Кремлю?
- Як на такі заяви має реагувати українська влада?
- США планують передати Україні БМП Bradley. Що це за техніка і як вона може допомогти ЗСУ?
- Яка зброя нині найбільше потрібна українським військовим? Говоримо з експертом.
- Президент Туреччини Ердоган провів телефонну розмову з Путіним. А потім і з Зеленським. Про що говорили?
- Криза у Конгресі США. Нижня палата - Палата представників - третій день не може обрати спікера. Як це вплине на Україну?
- У Ватикані попрощалися із Папою Римським Бенедиктом XVI. Кореспонденти ВВС побували на церемонії похорону.
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